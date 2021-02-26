Перенос выборов в Госдуму нереален и нецелесообразен - ЦИК

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что перенос выборов в Госдуму нереален и нецелесообразен, сообщает ТАСС.



По словам главы ЦИК спекуляции на тему переноса выборов «пора уже прекратить». До 20 июня президент страны должен издать указ о проведении выборов, в такой ситуации переносить выборы на более ранний срок невозможно, к этому никто не готов.



Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в марте действующую Госдуму могут распустить, чтобы провести новые думские выборы в начале лета.



Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.