Общество     25.01.2026 06:25

Первое образование в РФ должно быть бесплатным по ряду профессий - Миронов

Теги:  Татьянин день  образование  Миронов  справедливость  Справедливая Россия  власть  эффективность 

25 января — Mossovetinfo.ru — Первое образование в вузах и колледжах по ряду востребованных государством и обществом профессий, , в частности медицинское, педагогическое и инженерное, должно стать бесплатным, полагает лидер партии Справедливая Россия, глава думской фракции Сергей Миронов.

Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным - хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно, - сказал Миронов РИА Новости.

Миронов также поздравил всех студентов с Татьяниным днем, пожелал всем студентам хорошо отметить праздник, успехов на всех экзаменах, в том числе и тех, которые еще предложит жизнь. По словам лидера партии, студенческая пора - время больших надежд и первых свершений, бесшабашного веселья и серьезной учебы.

Ежегодно 25 января в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

Накануне Миронов предложил правительству запустить программу списания образовательных кредитов – для выпускников вузов, проработавших в России не менее пяти лет после окончания учебы. Такое обращение Миронов направил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Миронов призвал кабмин поддержать молодых специалистов, которые вносят свой трудовой вклад в экономику страны, – ввести для них механизм списания долгов по образовательным кредитам, отметив, что расплачиваться по кредитам приходится в непростой период поиска первой работы, карьерного старта. Когда доходы начинающего специалиста невысокие, а расходы большие. Например, немалая часть зарплаты уходит на аренду жилья.

Система образовательных кредитов полноценно заработала в стране с 2020 года, и уже к концу 2024-го студенты заключили около 215 тысяч кредитных договоров. Востребованность займов связана и с нехваткой бюджетных мест, и с ростом платы за обучение. К сожалению, без кредитной кабалы высшее образование многие молодые люди получить не могут, - сообщил лидер партии Справедливая Россия, глава думской фракции Сергей Миронов.

