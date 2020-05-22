Первые призывники Москвы нынешнего года отправлены в воинские части

22 мая. Mossovetinfo.ru - Первые команды команды призывников из Москвы в рамках весеннего призыва отправились в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду танковой армии ЗВО. Об этом ИА "Моссовет" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.



В индивидуальном порядке каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19. Новобранцы отправлены в автобусах в каждом из которых находилось от 4 до 6 призывников. Призывники еще в военкоматах были обеспеченны средствами индивидуальной защиты. На сборном пункте каждого из них обеспечили комплектом летней и зимней формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.



Всего в первый день было отправлено более 100 военнослужащих. По прибытии к месту прохождения военной службы их поместят на двухнедельный карантин.



Фото: пресс-служба Западного военного округа