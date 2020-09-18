8 сентября. Mossovetinfo.ru - Первые заморозки в московском регионе ожидаются в воскресенье и понедельник, 20 и 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.



По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник температура воздуха в Подмосковье опустится на один градус ниже нуля. При этом в Москве температура останется плюсовой, ожидается +4..+5 градусов.



К настоящему моменту самой холодной ночью в Москве стала ночь на 16 сентября, когда температура опустилась до +5,6 градуса.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопление в Москве могут включить раньше, чем положено по регламенту.