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Общество     18.09.2020 12:14

Первые заморозки придут в московский регион 202-21 сентября

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Теги:  погода  заморозки 

8 сентября. Mossovetinfo.ru - Первые заморозки в московском регионе ожидаются в воскресенье и понедельник, 20 и 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник температура воздуха в Подмосковье опустится на один градус ниже нуля. При этом в Москве температура останется плюсовой, ожидается +4..+5 градусов.

К настоящему моменту самой холодной ночью в Москве стала ночь на 16 сентября, когда температура опустилась до +5,6 градуса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопление в Москве могут включить раньше, чем положено по регламенту.


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Теги: 
погода  заморозки 

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