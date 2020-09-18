8 сентября. Mossovetinfo.ru - Первые заморозки в московском регионе ожидаются в воскресенье и понедельник, 20 и 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник температура воздуха в Подмосковье опустится на один градус ниже нуля. При этом в Москве температура останется плюсовой, ожидается +4..+5 градусов.
К настоящему моменту самой холодной ночью в Москве стала ночь на 16 сентября, когда температура опустилась до +5,6 градуса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопление в Москве могут включить раньше, чем положено по регламенту.
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