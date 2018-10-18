18 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 22 октября в Москве выпадет мокрый снег, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По словам Паршиной, мокрый снег может выпасть в Москве в ночные и утренние часы понедельника, однако он быстро растает, так как земля еще теплая.
Похолодание ожидается в Москве в выходные, температура воздуха в дневное время упадет до 5 градусов тепла, а в ночное время возможны заморозки.
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