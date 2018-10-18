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Общество     18.10.2018 09:08

Первый снег ожидается в Москве 22 октября

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Теги:  погода  снег 

18 октября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 22 октября в Москве выпадет мокрый снег, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По словам Паршиной, мокрый снег может выпасть в Москве в ночные и утренние часы понедельника, однако он быстро растает, так как земля еще теплая.

Похолодание ожидается в Москве в выходные, температура воздуха в дневное время упадет до 5 градусов тепла, а в ночное время возможны заморозки.


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Карта места

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Теги: 
погода  снег 

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