5 мая. Mossovetinfo.ru – Днем 5 мая в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°.



Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.