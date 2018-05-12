14 мая. Mossovetinfo.ru - Cолнечная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном выше, чем в середине лета, ждет москвичей в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает портал «Метеовести».



Днем в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит +25…+27°, по области +23…+28°.



Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.