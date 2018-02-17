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Общество     17.02.2018 12:12

По просьбе организаторов Съезда обманутых дольщиков у Дома кино задержано 15 человек

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Теги:  Москва  полиция  задержание  Дом кино  обманутые дольщики  съезд  организаторы 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу утром, по просьбе организаторов Съезда обманутых дольщиков у Дома кино в центре Москвы были задержаны 15 человек, «нарушающих общественный порядок». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. Задержанные «доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства».

«В ходе проведения в столичном Доме кино всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия. У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  полиция  задержание  Дом кино  обманутые дольщики  съезд  организаторы 

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