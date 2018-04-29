Почти 100 тысяч москвичей имеют запрет на выезд из России из-за долгов

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Почти 100 тысяч москвичей на данный момент не могут выехать из страны из-за наличия различных задолженностей. Об этом сообщили управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).



По состоянию на 28 апреля действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. В сумме эти люди должны 314 миллиардов рублей.



В 2017 году перед майскими праздниками в Москве было 55 тысяч должников, которым был запрещен выезд из России. Перед Новым голос их число возросло до 83 тысяч.