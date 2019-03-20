Другие материалы
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Общество
21.03.2019, 10:00
Почти 40% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав в 2018 году - опрос
21 марта. Mossovetinfo.ru – С нарушениями потребительских прав в 2018 году сталкивались 37% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ...
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Общество
21.03.2019, 08:05
Небольшие осадки ждут москвичей 21 марта
21 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура воздуха днем в столице составит +2…+4. Атмосферное давл...
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Общество
20.03.2019, 15:27
Марлен Хуциев будет похоронен на Троекуровском кладбище 21 марта
20 марта. Mossovetinfo.ru – Известный советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев, скончавшийся в Москве 19 марта на 94-м году жизни, будет похоронен в четверг 21 марта на Троекуровском кладб...