21 марта. Mossovetinfo.ru – С нарушениями потребительских прав в 2018 году сталкивались 37% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом 61% опрошенных отметили, что ни разу не сталкивались с таким явлением за прошедший год. При этом в 2010 году эта цифра составляла всего 49%.



Отмечается, что жители городов чаще сталкиваются с нарушениями своих потребительских прав, чем жители сельской местности 43% против 34%.



Наиболее частым нарушением потребительских прав 47% участников опроса назвали продажу просроченных товаров. 40% отметили ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% - обсчет и обвес, 26% - необоснованное завышение цен на товары.



При этом 92% опрошенных рассказали, что точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение потребительских прав.