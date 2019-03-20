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Общество     21.03.2019 10:00

Почти 40% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав в 2018 году - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  права потребителей 

21 марта. Mossovetinfo.ru – С нарушениями потребительских прав в 2018 году сталкивались 37% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 61% опрошенных отметили, что ни разу не сталкивались с таким явлением за прошедший год. При этом в 2010 году эта цифра составляла всего 49%.

Отмечается, что жители городов чаще сталкиваются с нарушениями своих потребительских прав, чем жители сельской местности 43% против 34%.

Наиболее частым нарушением потребительских прав 47% участников опроса назвали продажу просроченных товаров. 40% отметили ненадлежащее качество товаров и услуг, 33% - обсчет и обвес, 26% - необоснованное завышение цен на товары.

При этом 92% опрошенных рассказали, что точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение потребительских прав.


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  права потребителей 

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