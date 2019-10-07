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Общество     07.10.2019 15:39

Почти 60% россиян не планирую прививаться от гриппа в 2019 году - опрос

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Теги:  прививки  грипп  ВЦИОМ  опрос 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Почти 60% россиян не собираются делать прививки от гриппа в этом году, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не собираются делать прививки от гриппа 58% опрошенных. В качестве причин для отказа от прививки респонденты называют удовлетворенность в собственном здоровье (29%), сомнения в эффективности прививок (23%), опасения в негативных последствиях для здоровья и иммунитета (20%), недоверие к вакцинам (11%), наличие противопоказаний к прививкам (8%).

Сделать прививку от гриппа в 2019 году намерены 28% респондентов. В то же время 23% опрошенных считают, что прививки в целом бесполезны и не приносят ни вреда, ни пользы. В то же время 62% опрошенных ранее делали прививки от гриппа. Никогда не прививались 36% опрошенных.ю


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Теги: 
прививки  грипп  ВЦИОМ  опрос 

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