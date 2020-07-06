6 июля. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода в первой половине недели к концу недели сменится в Москве похолоданием, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Москве ожидается жара, с температурой на 3-4 градуса выше климатической нормы. В дневное время температура воздуха в столице будет подниматься до +29…+32°. Возможны кратковременные грозовые дожди.
Начиная с четверга из-за вторжения холодного фронта температура воздуха в Москве понизится до +21…+24°. Кроме того, ожидаются сильные осадки, по прогнозам в четверг может выпасть более трети месячной нормы. Дожди и похолодание могут сопровождаться шквалистым ветром.
Однако уже в выходные дожди прекратятся, температура воздуха вновь начнет расти и к воскресенью температура в Москве вновь достигнет 30-градусных отметок.
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