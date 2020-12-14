14 декабря. Mossovetinfo.ru - Морозная погода со снегопадами в Москве в конце недели сменится оттепелью, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в Москве ожидается морозная погода, температура воздуха от -1 до -3°, в понедельник и вторник ожидаются небольшие снегопады. В среду морозная погода в Москве сохранится, выглянет солнце.



В четверг и пятницу в Москву придет оттепель, температура поднимется до +2..+4°, ожидается снег и сильные туманы.