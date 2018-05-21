22 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 22 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +18…+20°, по области +17…+22°.



Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба.