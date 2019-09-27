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Общество     27.09.2019 08:13

Погода в Москве 27 сентября

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Теги:  погода 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и переменная облачность ожидаются в Москве в пятницу, 27 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в столице +9…+11°, по области до +7…+12°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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