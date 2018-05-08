8 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +20…+25°.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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