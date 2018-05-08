8 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +20…+25°.



Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.