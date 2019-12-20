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Общество     20.12.2019 11:15

Погода в Москве будет переменчивой в выходные, 21 и 22 декабря

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Теги:  погода 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные 21 и 22 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 21 декабря в Москве ожидается относительно холодная погода, в дневное время температура воздуха не поднимется выше +1°. Однако уже в воскресенье температура начнет расти, и днем поднимется до +4°. В начале следующей недели температура продолжит расти, синоптики прогнозируют аномальное тепло, возможно обновление температурных рекордов.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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