20 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные 21 и 22 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 21 декабря в Москве ожидается относительно холодная погода, в дневное время температура воздуха не поднимется выше +1°. Однако уже в воскресенье температура начнет расти, и днем поднимется до +4°. В начале следующей недели температура продолжит расти, синоптики прогнозируют аномальное тепло, возможно обновление температурных рекордов.
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