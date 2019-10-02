4 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, облачность и ливневые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 4 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°, к вечеру температура опустится до +7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 743 миллиметра ртутного столба.