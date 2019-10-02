Другие материалы
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Общество
04.10.2019, 08:29
Похолодание и дожди ожидаются в Москве 4 октября
4 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, облачность и ливневые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 4 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +13…+1...
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Общество
03.10.2019, 08:09
Аномально теплая погода ожидается в Москве 3 октября
3 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 3 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +18…+20°, п...
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Общество
02.10.2019, 08:11
Переменная облачность и дожди ожидаются в Москве 2 октября
2 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 2 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°...