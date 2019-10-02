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Общество     04.10.2019 08:29

Похолодание и дожди ожидаются в Москве 4 октября

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Теги:  погода 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, облачность и ливневые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 4 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°, к вечеру температура опустится до +7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 743 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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