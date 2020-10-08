8 октября. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 9 октября в Москву придут похолодание и дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве упадет сразу на 5-6 градусов - до +13..15°. Небо затянет облаками, пройдут дожди.
Однако, такая погода продержится в Москве всего один день. Уже в субботу температура воздуха в Москве начнет расти, дожди прекратятся, выглянет солнце. В воскресенье и понедельник температура вырастет еще больше.
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