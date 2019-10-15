15 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 15 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +9…+11°, по области +7…+12°. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.