Общество 28.10.2019, 08:09 Похолодание ожидается в Москве 28 октября

28 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 28 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура...

Общество 27.10.2019, 14:10 Резкое похолодание ожидается в Москве в конце октября

27 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в последние дни октября, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По словам Вильфан...