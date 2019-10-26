Другие материалы
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Общество
28.10.2019, 08:09
Похолодание ожидается в Москве 28 октября
28 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 28 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура...
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Общество
27.10.2019, 14:10
Резкое похолодание ожидается в Москве в конце октября
27 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в последние дни октября, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По словам Вильфан...
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Общество
26.10.2019, 11:29
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 26 октября
26 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная, но теплая погода без осадков и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу, 26 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздух...