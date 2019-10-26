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Общество     28.10.2019 08:09

Похолодание ожидается в Москве 28 октября

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Теги:  погода 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 28 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +6…+8°, по области +4…+9°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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