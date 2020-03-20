20 марта. Mossovetinfo.ru – Похолодание ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в дневное время в субботу и воскресенье температура воздуха в Москве не будет подниматься выше 0…+1°. Возможны дожди, переходящие в снег.



В начале следующей недели похолодание закончится, температура воздуха вновь начнет расти.