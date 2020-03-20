20 марта. Mossovetinfo.ru – Похолодание ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в дневное время в субботу и воскресенье температура воздуха в Москве не будет подниматься выше 0…+1°. Возможны дожди, переходящие в снег.
В начале следующей недели похолодание закончится, температура воздуха вновь начнет расти.
13:27 В России Утвержден бюллетень для голосования по изменениям в Конституцию
13:12 В России Роскомнадзор потребовал удалить недостоверную информацию о короновирусе из СМИ и соцсетей
12:46 Общество Похолодание ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 марта
12:01 В России Число излечившихся от коронавируса в России выросло до 9 человек
11:13 Город (Москва и область) Дом по реновации построят в районе Хорошево-Мневники в 2021 году
07:40 В России В России начались испытания вакцины против коронавируса
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63