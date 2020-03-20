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Общество     20.03.2020 12:46

Похолодание ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Похолодание ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в дневное время в субботу и воскресенье температура воздуха в Москве не будет подниматься выше 0…+1°. Возможны дожди, переходящие в снег.

В начале следующей недели похолодание закончится, температура воздуха вновь начнет расти.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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