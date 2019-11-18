20 ноября. Mossovetinfo.ru – Похолодание и небольшие осадки придут в Москву в среду, 20 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. К вечеру температура понизится до -1…-3° в Москве, по области - до 0…-5°. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба.