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Общество     20.11.2019 08:11

Похолодание придет в Москву 20 ноября

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Теги:  погода 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Похолодание и небольшие осадки придут в Москву в среду, 20 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. К вечеру температура понизится до -1…-3° в Москве, по области - до 0…-5°. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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