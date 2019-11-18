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Общество
20.11.2019, 08:11
Похолодание придет в Москву 20 ноября
20 ноября. Mossovetinfo.ru – Похолодание и небольшие осадки придут в Москву в среду, 20 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +2…+4°, в Подмосковь...
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Общество
19.11.2019, 08:10
Пасмурная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 19 ноября
19 ноября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода, туман и моросящие дожди ожидаются в Москве во вторник, 19 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +3…+...
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Общество
18.11.2019, 08:19
Облачная погода без осадков ожидается в Москве 18 ноября
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая, пасмурная погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 18 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в ...