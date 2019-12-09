9 декабря. Mossovetinfo.ru – Во второй половине недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».
В первой половине недели в Москве сохранится теплая, но пасмурная и дождливая погода. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +2…+5⁰. В среду, 11 декабря осадки в Москве прекратятся, но температура воздуха начнет падать.
Начиная с четверга, 12 декабря и до конца недели в Москве ожидается сухая погода, без осадков, однако температура воздуха не поднимается выше 0…-3⁰.
13:22 Другое Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет
13:11 Общество Похолодание придет в Москву 12 декабря
13:05 Происшествия Суд приговорил к условным срокам конвоиров по делу о попытке побега членов «банды GTA»
11:50 Город (Москва и область) До конца 2020 года в Москве будет работать 600 электробусов - Собянин
11:42 Город (Москва и область) В Москве завершилась высадка деревьев на улицах, благоустроенных в 2019 году
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина