9 декабря. Mossovetinfo.ru – Во второй половине недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в Москве сохранится теплая, но пасмурная и дождливая погода. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +2…+5⁰. В среду, 11 декабря осадки в Москве прекратятся, но температура воздуха начнет падать.



Начиная с четверга, 12 декабря и до конца недели в Москве ожидается сухая погода, без осадков, однако температура воздуха не поднимается выше 0…-3⁰.