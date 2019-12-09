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Общество     09.12.2019 13:11

Похолодание придет в Москву 12 декабря

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Теги:  погода 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Во второй половине недели в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В первой половине недели в Москве сохранится теплая, но пасмурная и дождливая погода. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +2…+5⁰. В среду, 11 декабря осадки в Москве прекратятся, но температура воздуха начнет падать.

Начиная с четверга, 12 декабря и до конца недели в Москве ожидается сухая погода, без осадков, однако температура воздуха не поднимается выше 0…-3⁰.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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