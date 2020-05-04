Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     04.05.2020 16:57

Похолодание придет в Москву 7 мая - Гидрометцентр

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  похолодание  Гидрометцентр 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Пришедшее в Москву потепление сменится похолоданием 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Теплая погода с температурами в районе +19.. +21 сохранится в Москве 5 и 6 мая, затем температура начнет падать, а 8 мая похолодание станет уже совсем ощутимым.

По прогнозам синоптиков, в ночное время температура будет опускаться до 5-6 градусов тепла, а в дневное время не будет подниматься выше +15 градусов


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  похолодание  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Лента новостей

16:57 Общество Похолодание придет в Москву 7 мая - Гидрометцентр

15:03 Власть Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

13:57 В России Ограничения на проведение массовых мероприятий снимут в России в последнюю очередь - Роспортребнадзор

12:50 Город (Москва и область) В Москве прошла репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

12:06 Город (Москва и область) Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru