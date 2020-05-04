4 мая. Mossovetinfo.ru – Пришедшее в Москву потепление сменится похолоданием 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Теплая погода с температурами в районе +19.. +21 сохранится в Москве 5 и 6 мая, затем температура начнет падать, а 8 мая похолодание станет уже совсем ощутимым.
По прогнозам синоптиков, в ночное время температура будет опускаться до 5-6 градусов тепла, а в дневное время не будет подниматься выше +15 градусов
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