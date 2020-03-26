26 марта. Mossovetinfo.ru – В конце марта – начале апреля в Москву придет похолодание, впадет снег, возможно кратковременное установление снежного покрова, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, похолодание начнется 31 марта, температура в ночные часы упадет до -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Небо затянет облаками, выпадет снег. Возможно образование временного снежного покрова, который быстро растает.



Холодная погода продержится в Москве до 2 апреля, когда вновь выглянет солнце и температура вновь начнет расти.