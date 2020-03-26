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Общество     26.03.2020 12:49

Похолодание придет в Москву к концу марта, выпадет снег

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Теги:  погода  прогноз погоды  снег 

26 марта. Mossovetinfo.ru – В конце марта – начале апреля в Москву придет похолодание, впадет снег, возможно кратковременное установление снежного покрова, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, похолодание начнется 31 марта, температура в ночные часы упадет до -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Небо затянет облаками, выпадет снег. Возможно образование временного снежного покрова, который быстро растает.

Холодная погода продержится в Москве до 2 апреля, когда вновь выглянет солнце и температура вновь начнет расти.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  снег 

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