27 июля. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается теплая дождливая погода, в конце недели в столицу придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. При этом, если с понедельника по четверг, температура будет по летнему теплой, +26..28°, то начиная с пятницы, 31 июля в Москве ожидается похолодание.
Температура опустится сразу на 6-8 градусов и не будет подниматься выше +20..22°. Такая же погода ожидается в первые дни августа.
09:49 Другое Названы страны Европы с самым доступным бензином
09:11 Общество Похолодание придет в Москву к началу августа
08:52 Город (Москва и область) Фура перевернулась на Дмитровском шоссе утром 27 июля
08:46 В России Статью «Налоговое мошенничество» предложили внести в УК РФ
08:36 Город (Москва и область) «Световое пианино» установили около станции метро «Улица 1905 года»
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия
20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы
08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля