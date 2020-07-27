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Общество     27.07.2020 09:11

Похолодание придет в Москву к началу августа

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Теги:  погода  прогноз погоды 

27 июля. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается теплая дождливая погода, в конце недели в столицу придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. При этом, если с понедельника по четверг, температура будет по летнему теплой, +26..28°, то начиная с пятницы, 31 июля в Москве ожидается похолодание.

Температура опустится сразу на 6-8 градусов и не будет подниматься выше +20..22°. Такая же погода ожидается в первые дни августа.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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