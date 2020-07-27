27 июля. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается теплая дождливая погода, в конце недели в столицу придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. При этом, если с понедельника по четверг, температура будет по летнему теплой, +26..28°, то начиная с пятницы, 31 июля в Москве ожидается похолодание.



Температура опустится сразу на 6-8 градусов и не будет подниматься выше +20..22°. Такая же погода ожидается в первые дни августа.