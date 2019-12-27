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Общество     27.12.2019 13:58

Похолодание придет в Москву в выходные 28-29 декабря

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Теги:  погода  пргоноз погоды  похолодание 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 28-29 декабря в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха в дневное время в районе 0…-2°, в воскресенье осадки прекратятся, температура воздуха опустится еще ниже: до -4…-5°.

При этом, по прогнозам синоптиков, похолодание будет недолгим. Уже в понедельник, 30 декабря температура опять повысится до плюсовых значений, пойдут дожди.




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Карта места

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Теги: 
погода  пргоноз погоды  похолодание 

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