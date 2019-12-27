27 декабря. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 28-29 декабря в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха в дневное время в районе 0…-2°, в воскресенье осадки прекратятся, температура воздуха опустится еще ниже: до -4…-5°.



При этом, по прогнозам синоптиков, похолодание будет недолгим. Уже в понедельник, 30 декабря температура опять повысится до плюсовых значений, пойдут дожди.

