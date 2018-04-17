Похолодание ждет Москву в конце недели

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве в конце недели ждет похолодание. Об этом сообщает центр погода «Фобос».



В среду показания термометров не превысят +10…+13°, а общее количество осадков может составить 7-12 миллиметров - до четверти месячной нормы осадков.



В четверг и пятницу характер погоды не сильно измениться. Суббота окажется самой дождливой – до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр.



В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°.