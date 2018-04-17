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Общество     17.04.2018 18:34

Похолодание ждет Москву в конце недели

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Теги:  погода 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве в конце недели ждет похолодание. Об этом сообщает центр погода «Фобос».

В среду показания термометров не превысят +10…+13°, а общее количество осадков может составить 7-12 миллиметров - до четверти месячной нормы осадков.

В четверг и пятницу характер погоды не сильно измениться. Суббота окажется самой дождливой – до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр.

В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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