18 марта. Mossovetinfo.ru – Похороны писателя Эдуарда Лимонова будут закрыты для СМИ и широкой общественности, сообщает пресс-служба партии «Другая Россия».



Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что таково было желание самого Лимонова. Также сообщается, что причиной смерти Лимонова стало онкологическое заболевание.



Писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался в Москве во вторник, 17 сентября, в возрасте 77 лет.



Лиимонов автор почти двух десятков романов и повестей, многочисленных рассказов, публицистических произведений, стихов. Жил в Харькове и Москве, в 1974 году эмигрировал в США, затем во Франции, где получил гражданство. В начале 90-х вернулся в СССР.



В 1993 году основал Национал-Большевистскую партию.



Принимал участие в военных действиях в Югославии, в молдавско-приднестровском и грузино-абхазском конфликте.



В 2001 году обвинялся в создании незаконных вооружённых формирований (обвинение было снято) и хранении оружия. Был осужден на 4 года колонии.



Принимал активное участие в оппозиционной деятельности, регулярно принимал участие в «Маршах несогласных», являлся одним из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». Являлся активным противником украинского Евромайдана, поддержал присоединение Крыма к России, активно помогал ДНР и ЛНР.