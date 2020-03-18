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Общество     18.03.2020 08:31

Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для СМИ и общественности

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Теги:  Эдуард Лимонов  смерть  похороны 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Похороны писателя Эдуарда Лимонова будут закрыты для СМИ и широкой общественности, сообщает пресс-служба партии «Другая Россия».

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что таково было желание самого Лимонова. Также сообщается, что причиной смерти Лимонова стало онкологическое заболевание.

Писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался в Москве во вторник, 17 сентября, в возрасте 77 лет.

Лиимонов автор почти двух десятков романов и повестей, многочисленных рассказов, публицистических произведений, стихов. Жил в Харькове и Москве, в 1974 году эмигрировал в США, затем во Франции, где получил гражданство. В начале 90-х вернулся в СССР.

В 1993 году основал Национал-Большевистскую партию.

Принимал участие в военных действиях в Югославии, в молдавско-приднестровском и грузино-абхазском конфликте.

В 2001 году обвинялся в создании незаконных вооружённых формирований (обвинение было снято) и хранении оружия. Был осужден на 4 года колонии.

Принимал активное участие в оппозиционной деятельности, регулярно принимал участие в «Маршах несогласных», являлся одним из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». Являлся активным противником украинского Евромайдана, поддержал присоединение Крыма к России, активно помогал ДНР и ЛНР.


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Теги: 
Эдуард Лимонов  смерть  похороны 

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