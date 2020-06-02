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Общество     02.06.2020 12:37

Полицейские с одинаковыми номерами жетонов появились на улицах Москвы

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Теги:  Петровка 38  Колокольцев  полиция  Азар  жетон  Венедиктов  Муратов 
Автор:  Венедиктов

2 июня. Mossovetinfo.ru -  Член Общественного Совета при МВД Дмитрий Муратов и зампред Общественный палаты Москвы Алексей Венедиктов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в котором спрашивают, почему в нарушение законодательства и приказа Колокольцева на улицах Москвы работают полицейские с одинаковыми номерами жетонов.

«… обратили внимание министра на появление полицейских с одинаковыми номерами жетонов на улицах Москвы, что нарушает его, Колокольцева, приказ», - в том числе говорится в информации Алексея Венедиктова в его Телеграм-аккаунте.

Ранее в соцсетях появились фотографии задержания у здания ГУВД на Петровке 38 журналиста и муниципального депутата Ильи Азара полицейскими с одинаковыми номерами жетонов.

Напомним, 28 мая Илью Азара отправили в ИВС на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции».

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Карта места

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Теги: 
Петровка 38  Колокольцев  полиция  Азар  жетон  Венедиктов  Муратов 

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