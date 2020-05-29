29 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с появившимися призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, полиция Москвы напоминает о временном запрете подобных мероприятий в условиях режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба столисного главка МВД.
Проведение любых публичных мероприятий временно запрещено указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса. За данное нарушение граждане могут быть наказаны штрафом, обязательными работами или административным арестом.
«Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - говорится в сообщении пресс-службы
В четверг, 28 мая журналист Илья Азар был арестован судом на 15 суток за попытку провести пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На пикеты в поддержку самого Азара вышли несколько человек, в том числе журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Смирнов. Они также были задержаны полицией, в их отношении были составлены административные протоколы.
После этого в сети Интернет начали распространятся призывы провести несанкционированные акции в Москве в поддержку задержанных.
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