 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     01.04.2021 20:18

Полиция Москвы проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций из Сбербанка

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сбербанк  полиция  проверка 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Московская полиция начала проверку 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

Сведения о сомнительных транзакциях поступили из Сбербанка. К проверке привлечено большое количество личного состава.

Промежуточные итоги проверки показывают, что большинство проверяемых транзакций законны и не имеют признаков противоправных действий.

В пресс-службе также отметили, что службы безопасности банков в недостаточной степени реагируют на сомнительные транзакции, что является одной из основных причин дистанционного хищения средств со счетов граждан. Кроме того, имеют место факты разглашения банковской тайны сотрудниками банков, а также случаи утечки персональных данных клиентов. По таким фактам принимаются меры в соответствии с законом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники звонят клиентам банков и представляясь полицейскими пытаются получить доступ к реквизитам банковских карт под предлогом расследования попытки хищения средств.

В главке напомнили, что сотрудники полиции не звонят клиентам банков и не интересуются реквизитами банковских счетов граждан по телефону, при необходимости гражданин вызывается в отдел полиции повесткой.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сбербанк  полиция  проверка 

Возврат к списку

Лента новостей

20:40 Происшествия Сбой произошел вечером 1 апреля на фиолетовой ветке метро

20:18 Общество Полиция Москвы проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций из Сбербанка

19:32 Другое С 1 октября в России могут изменить правила для праворульных машин

18:30 Общество Верховный суд России отказался отменять масочный режим

17:31 В России Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru