18 августа. Mossovetinfo.ru – Половину россиян не устраивает стоимость отдыха на российских курортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного «Единой Россией».
Как следует из данных исследования, 51% опрошенных считают цены на отдых на российских курортах слишком высокими. 16% заявили, что на российских курортах их не устраивает уровень сервиса, еще 16% считают слишком высокой стоимость проезда до курортных мест.
Кроме того, 3% считают плохим качество пляжей, 2% недовольны контингентом отдыхающих, еще 2% считают недостаточным уровень безопасности. 9% респондентов на российских курортах не устраивает все.
Как заявила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, данные исследования являются основанием для совершенствования туристических услуг, как их ассортимента, так и их качества.
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