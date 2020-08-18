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Общество     18.08.2020 14:17

Половину россиян не устраивает стоимость отдыха на российских курортах

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Теги:  отдых  курорты  цены  исследование 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Половину россиян не устраивает стоимость отдыха на российских курортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного «Единой Россией».

Как следует из данных исследования, 51% опрошенных считают цены на отдых на российских курортах слишком высокими. 16% заявили, что на российских курортах их не устраивает уровень сервиса, еще 16% считают слишком высокой стоимость проезда до курортных мест.

Кроме того, 3% считают плохим качество пляжей, 2% недовольны контингентом отдыхающих, еще 2% считают недостаточным уровень безопасности. 9% респондентов на российских курортах не устраивает все.

Как заявила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, данные исследования являются основанием для совершенствования туристических услуг, как их ассортимента, так и их качества.


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Теги: 
отдых  курорты  цены  исследование 

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