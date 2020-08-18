18 августа. Mossovetinfo.ru – Половину россиян не устраивает стоимость отдыха на российских курортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного «Единой Россией».



Как следует из данных исследования, 51% опрошенных считают цены на отдых на российских курортах слишком высокими. 16% заявили, что на российских курортах их не устраивает уровень сервиса, еще 16% считают слишком высокой стоимость проезда до курортных мест.



Кроме того, 3% считают плохим качество пляжей, 2% недовольны контингентом отдыхающих, еще 2% считают недостаточным уровень безопасности. 9% респондентов на российских курортах не устраивает все.



Как заявила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, данные исследования являются основанием для совершенствования туристических услуг, как их ассортимента, так и их качества.