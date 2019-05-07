7 мая. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 6 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ днем была зафиксирована температура воздуха в 24,6 градуса тепла. Предыдущий максимум температуры в 2019 году был зафиксирован 27 апреля, когда воздух в Москве прогрелся до 24,5 градуса тепла.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 мая, температура воздуха в Москве может подняться еще выше, чем днем ранее. Абсолютный температурный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году – тогда температура воздуха в Москве поднялась до +29,2 градуса.
10:58 Происшествия Более 51 тысячи человек было эвакуировано в Москве 6 мая из-за сообщений о минированиях
10:14 Общество Понедельник, 6 мая стал самым теплым днем в Москве с начала года
09:59 Общество Результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму можно будет пересчитать вручную
09:22 Город (Москва и область) Семьи москвичей, погибших в результате ЧП в аэропорту Шерметьево, получат по миллиону рублей
08:56 Город (Москва и область) Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»
08:56 Город (Москва и область) Красную площадь закроют для посетителей с 6 по 9 мая
08:50 В России Россиян ждет короткая рабочая неделя
14:36 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
08:46 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая из-за мотофестиваля
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно