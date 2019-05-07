7 мая. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 6 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.



По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ днем была зафиксирована температура воздуха в 24,6 градуса тепла. Предыдущий максимум температуры в 2019 году был зафиксирован 27 апреля, когда воздух в Москве прогрелся до 24,5 градуса тепла.



По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 мая, температура воздуха в Москве может подняться еще выше, чем днем ранее. Абсолютный температурный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году – тогда температура воздуха в Москве поднялась до +29,2 градуса.