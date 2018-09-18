18 сентября. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 17 сентября стал самым холодным днем в Москве с начала сентября, сообщает портал «Метеоновости».



Средняя температура в Москве в понедельник составила 12,6 градуса. При этом даже такая температура на 2 градуса выше климатической нормы. Однако, до этого в сентябре температура превышала норму в среднем на 5 градусов.



Ранее сообщалось, что с средины недели теплая погода вновь вернется в Москву.