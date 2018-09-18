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Общество     18.09.2018 15:45

Понедельник в Москве стал самым холодным днем с начала сентября

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Теги:  погода 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 17 сентября стал самым холодным днем в Москве с начала сентября, сообщает портал «Метеоновости».

Средняя температура в Москве в понедельник составила 12,6 градуса. При этом даже такая температура на 2 градуса выше климатической нормы. Однако, до этого в сентябре температура превышала норму в среднем на 5 градусов.

Ранее сообщалось, что с средины недели теплая погода вновь вернется в Москву.


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Теги: 
погода 

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