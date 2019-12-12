12 декабря. Mossovetinfo.ru – Портал «Узнай Москву» запустит серию онлайн-квестов в городских музеях. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Цикл познавательных квестов по музейным площадкам Москвы будет постепенно расширяться. В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других», — рассказала Сергунина, которую цитирует пресс-служба аппарата мэра и Правительства Москвы.
Первый из них создан для Государственного биологического музея. Квест под названием «Загадки Биологического музея» уже доступен на сайте портала «Узнай Москву» и в одноименном мобильном приложении.
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