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Общество     12.12.2019 09:21

Портал «Узнай Москву» запустит серию онлайн-квестов в музеях

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Теги:  Узнай Москву  Сергунина  Наталья Сергунина 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Портал «Узнай Москву» запустит серию онлайн-квестов в городских музеях. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Цикл познавательных квестов по музейным площадкам Москвы будет постепенно расширяться. В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других», — рассказала Сергунина, которую цитирует пресс-служба аппарата мэра и Правительства Москвы.

Первый из них создан для Государственного биологического музея. Квест под названием «Загадки Биологического музея» уже доступен на сайте портала «Узнай Москву» и в одноименном мобильном приложении.


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Карта места

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Теги: 
Узнай Москву  Сергунина  Наталья Сергунина 

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