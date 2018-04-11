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Общество     11.04.2018 21:53

После «бунта» дворников в Южном Медведково следователи ОБЭП начали проверку

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Теги:  Москва  ГБУ Жилищник  бунт  зарплата  снижение  ОБЭП  дворники  технологии  асфальт  власть  эффективность 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - Дворники, водители, рабочие ГБУ «Жилищник Южное Медведково» утром в среду провели организованную акцию протеста, требуя у руководства «объяснений: почему им урезали зарплату», «почему не оплачивают дополнительные смены», «почему не дают инвентарь». Также они возмущались условиями проживания в общежитии, и тем, чтобы отчитаться перед городскими властями – асфальт заставляют укладывать в воду. Об этом сообщил телеканал Дождь

«Люди ругают нас, что мы в воду ложим асфальт, кто так делает? А им лишь бы ходку сделать: фотографируют — и все! Машина проехала, и нет асфальта», - сообщил в репортаже телеканала один из возмущенных работников ГБУ «Жилищник Южное Медведково».

После того, как «11 апреля в 8 утра возле ГБУ «Жилищник Южное Медведково» прошел бунт дворников», «приехали следователи ОБЭП, опросили несколько десятков сотрудников, по факту начата проверка», - отмечает Дождь.

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Теги: 
Москва  ГБУ Жилищник  бунт  зарплата  снижение  ОБЭП  дворники  технологии  асфальт  власть  эффективность 

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