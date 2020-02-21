25 февраля. Mossovefinfo.ru – Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля в возрасте 95 лет, сообщает Министерство обороны РФ.



Язов – участник Великой Отечественной войны, принимал участие в обороне Ленинграда, освобождени Прибалтики. Награжден орденом Красной Звезды. После войны возглавлял войска Центральной группы войск на территории Чехословакии, Среднеазиатского и Дальневосточного военных округов.



С 1987 года – министр обороны СССР. Организовывал вывод советских войск из Афганистана. Стал последним советским военачальником, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза (в 1990 году).