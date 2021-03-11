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Общество     11.03.2021 09:59

Потепление на 20-25 градусов ожидается в Москве 13 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  потепление 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление ожидается в Москве в пятницу и субботу, 12 и 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 марта, температура воздуха в Москве поднимется до 0, то есть вырастет сразу на 20-25 градусов по сравнению с температурой четверга. В воскресенье рост температуры воздуха продолжится, термометры покажут +4 градуса.

В тоже время, по словам Вильфанда не стоит ожидать постоянного потепления и в дальнейшем. Синоптики не ожидают сильных морозов во второй половине марта, но температурные колебания и откат температуры к минусовым значениям в ночное время возможен.

Ранее сообщалось, что в среду и четверг температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 11–13°C.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  потепление 

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