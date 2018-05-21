22 мая. Mossovetinfo.ru – Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена на востоке Москвы в ночь на 22 мая. Об этом следует из данных Мосэкомониторинга.



В 22:00 21 мая был зафиксирован резкий скачок сероводорода в Косино-Ухтомском районе (3,8 раза). Повышенная концентрация держалась в течение трех часов.



Кроме того, в 2:00 22 мая ПДК была превышена в Новокосино (1,8 раза).