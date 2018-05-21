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Общество
22.05.2018, 08:32
Погода в Москве 22 мая: тепло и небольшой дождь
22 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 22 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температур...
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Общество
22.05.2018, 08:19
Повышенное содержание в воздухе сероводорода зафиксировано в двух районах на востоке Москвы
22 мая. Mossovetinfo.ru – Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена на востоке Москвы в ночь на 22 мая. Об этом следует из данных Мосэкомониторинга. В 22:00 21 мая ...
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Общество
21.05.2018, 21:58
Сергей Миронов: кандидатом от СР на пост мэра Москвы будет Илья Свиридов
21 мая. Mossovetinfo.ru – Кандидатом от партии «Справедливая Россия» на выборах мэра Москвы будет глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе...