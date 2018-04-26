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Общество     26.04.2018 08:16

Предприятие общественного питания в ЮЗАО оштрафовали из-за сильного запаха шаурмы

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Теги:  Роспотребнадзор  суд  штраф  питание 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Предприятие общественного питания на юго-западе Москвы оштрафовали на 2000 рублей из-за сильного запаха шаурмы. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Предприятие «Шаурма-гриль» расположена первом этаже жилого дома по адресу:ул. Миклухо-Маклая, д. 43.

С жалобой на сильный запах шаурмы обратился местный житель. В результате проверки было установлено, что система вентиляции смонтирована с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов.

Кроме штрафа, суд выдал индивидуальному предпринимателю предписание до 7 мая устранить выявленные нарушения.


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Теги: 
Роспотребнадзор  суд  штраф  питание 

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