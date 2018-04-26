26 апреля. Mossovetinfo.ru – Предприятие общественного питания на юго-западе Москвы оштрафовали на 2000 рублей из-за сильного запаха шаурмы. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Предприятие «Шаурма-гриль» расположена первом этаже жилого дома по адресу:ул. Миклухо-Маклая, д. 43.
С жалобой на сильный запах шаурмы обратился местный житель. В результате проверки было установлено, что система вентиляции смонтирована с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов.
Кроме штрафа, суд выдал индивидуальному предпринимателю предписание до 7 мая устранить выявленные нарушения.
08:35 Город (Москва и область) Режим работы некоторых станций метро в Москве изменится 26 апреля
08:16 Общество Предприятие общественного питания в ЮЗАО оштрафовали из-за сильного запаха шаурмы
08:10 Общество В Москве 26 апреля выпадет до 20% месячной нормы осадков
08:03 Другое Рекламные граффити могут запретить в Москве на время ЧМ-2018
17:21 Власть Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс столицы
12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти
08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии