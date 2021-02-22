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Общество     22.02.2021 16:52

Председателем партии «Справедливая Россия – За правду» избран Сергей Миронов

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Теги:  Сергей Миронов  Миронов 

22 февраля. Mossovetinfo.ru – Председателем партии «Справедливая Россия – За правду» избран Сергей Миронов. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. За Миронова 200 делегатов съезда проголосовали единогласно.

Сопредседатели партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» проводят 22 февраля съезды по вопросу об объединении. Президент России Владимир Путин в обращении к делегатам съезда партии «Справедливая Россия» заявил, что объединение позволит «достойно проявить себя на предстоящих выборах».

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Теги: 
Сергей Миронов  Миронов 

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