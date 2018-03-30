Представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ



30 марта. Mossovetinfo.ru - 30 марта представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе ММКФ по итогам первой официальной пресс-конференция 40-го ММКФ.



В качестве 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ названы:

12-Й ЧЕЛОВЕК (режиссер Харальд Цварт, Норвегия)

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА (режиссер Ким Джэхан, Республика Корея)

ГАСПАР ЕДЕТ НА СВАДЬБУ (Антони Кордье, Франция, Бельгия)

ГНЕВ (режиссер Сержиу Трефо, Португалия, Франция, Бразилия)

ГОД ЛЕОНА (режиссер Мерседес Лаборде, Аргентина)

ЗАБЛУДШИЕ (режиссер Дастин Финели, Новая Зеландия)

НЕАПОЛЬ ПОД ПЕЛЕНОЙ (режиссер Ферзан Озпетек, Италия)

НОЧНОЙ БОГ (режиссер Адильхан Ержанов, Казахстан)

ОФЕЛИЯ (режиссер Клер Маккарти, США)

РИЧАРД СПУСКАЕТСЯ В АД (режиссер Роберта Торре, Италия)

С ПЕНОЙ У РТА (режиссер Янис Нордс, Латвия, Польша, Литва)

СТОЙКОСТЬ (режиссер Рашид Маликов, Узбекистан)

ХАЛЕФ (режиссер Мурат Дюзгюноглу, Турция)

ЦАРЬ-ПТИЦА (режиссер Эдуард Новиков, Россия)

НЮ (режиссер Ян Гэ, Россия)



Фильмом открытия фестиваля станет итальянская картина «Неаполь под пеленой» режиссера Ферзана Оцпетека, который несколько лет назад получил приз зрительских симпатий ММКФ за фильм «Присутствие великолепия».



В жюри основного конкурса в этом году вошли режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).



40-й Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 19 по 26 апреля 2018 года.



