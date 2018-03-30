Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     30.03.2018 16:52

Представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ММКФ  кинофестиваль  программа 


30 марта. Mossovetinfo.ru - 30 марта представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе ММКФ по итогам первой официальной пресс-конференция 40-го ММКФ.

В качестве 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ названы:
12-Й ЧЕЛОВЕК (режиссер Харальд Цварт, Норвегия)
ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА (режиссер Ким Джэхан, Республика Корея)
ГАСПАР ЕДЕТ НА СВАДЬБУ (Антони Кордье, Франция, Бельгия)
ГНЕВ (режиссер Сержиу Трефо, Португалия, Франция, Бразилия)
ГОД ЛЕОНА (режиссер Мерседес Лаборде, Аргентина)
ЗАБЛУДШИЕ (режиссер Дастин Финели, Новая Зеландия)
НЕАПОЛЬ ПОД ПЕЛЕНОЙ (режиссер Ферзан Озпетек, Италия)
НОЧНОЙ БОГ (режиссер Адильхан Ержанов, Казахстан)
ОФЕЛИЯ (режиссер Клер Маккарти, США)
РИЧАРД СПУСКАЕТСЯ В АД (режиссер Роберта Торре, Италия)
С ПЕНОЙ У РТА (режиссер Янис Нордс, Латвия, Польша, Литва)
СТОЙКОСТЬ (режиссер Рашид Маликов, Узбекистан)
ХАЛЕФ (режиссер Мурат Дюзгюноглу, Турция)
ЦАРЬ-ПТИЦА (режиссер Эдуард Новиков, Россия)
НЮ (режиссер Ян Гэ, Россия)

Фильмом открытия фестиваля станет итальянская картина «Неаполь под пеленой» режиссера Ферзана Оцпетека, который несколько лет назад получил приз зрительских симпатий ММКФ за фильм «Присутствие великолепия».

В жюри основного конкурса в этом году вошли режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).

40-й Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 19 по 26 апреля 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ММКФ  кинофестиваль  программа 

Возврат к списку

Лента новостей

16:52 Общество Представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ

16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список

13:58 В России Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов

12:46 Город (Москва и область) С 13:00 30 марта на ЮВАО Москвы восстанавливается привычная схема движения транспорта

11:29 Город (Москва и область) Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта из-за полигона ТБО - МЧС

Актуальные материалы

16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список

07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово

20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru