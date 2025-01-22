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Общество
28.01.2025, 15:19
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
27 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он со...
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Общество
25.01.2025, 16:54
Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин
25 января — Mossovetinfo.ru — Необходимые материалы и проект постановления «О присвоении звания «Почетный граждани...
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Общество
22.01.2025, 07:31
Выставка «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» пройдет по 2 марта 2025 в Гостином дворе
22 января — Mossovetinfo.ru — Выставка «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» пройдет с 23 января по 2 марта 2025 в простра...