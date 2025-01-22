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Общество     28.01.2025 15:19

Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов

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Теги:  Сербия  кризис  протесты  правительство  отставка 

27 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве РИА Новости.

"Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года — президентских, парламентских, местных — много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно. Поэтому (…) мое неотзываемое решение подать в отставку с поста председателя правительства Сербии", — сказал Вучевич.

По словам премьера, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение. Правительство продолжит пока работу в техническом мандате.

В ходе брифинга премьер мотивировал отставку ссылкой на "повышенную напряженность", вызванную обрушением навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в ноябре 2024 года.

Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. 14 человек погибли после обрушения над входом в ж.д. вокзал Нови-Саде бетонного козырька. Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации потребовал как политической, так и уголовной ответственности для виновников трагедии.

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Теги: 
Сербия  кризис  протесты  правительство  отставка 

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