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Общество     15.11.2019 01:30

Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий

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Теги:  Минэкологии  «Россия сегодня»  пресс-конференция  экология  проверки  НДТ  КрАЗ  Закондырин  Корякин 

15 ноября, Mossovetinfo.ru - Во вторник 19 ноября, в 14:00, в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Общественные экологические проверки промышленных предприятий России – на примере Красноярского алюминиевого завода".
Участники: заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН; руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН.

В рамках национального проекта "Экология" до 2024 года планируется реализовать программу внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на крупнейших российских промышленных предприятиях с общим бюджетом 2,4 трлн руб.
Первым предприятием, выбранным для такой проверки, стал Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Предмет состоявшейся проверки – технологические решения предприятия по минимизации объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с российским информационно-техническим справочником по НДТ.
В ходе мероприятия будут представлены результаты работы, а также программа общественных проверок.

Цель внедрения НДТ – улучшение экологической ситуации в российских городах. В июле 2019 года Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации принял решение о проведении общественных проверок внедрения НДТ на крупнейших промышленных предприятиях России.

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Теги: 
Минэкологии  «Россия сегодня»  пресс-конференция  экология  проверки  НДТ  КрАЗ  Закондырин  Корякин 

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