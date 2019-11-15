01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
17:17 Происшествия Крупный пожар произошел 14 ноября на складе в районе площади трех вокзалов
16:35 Город (Москва и область) Почти все автобусы в Подмосковье соответствуют стандарту по возрасту - Минтранс региона
16:25 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное детским технопаркам
15:56 Город (Москва и область) Треть школьников Подмосковья была свидетелями угроз и оскорблений в школах
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»