12 мая. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.



По телефону Песков сообщил агентству, что находится в больнице, у него выявлено заражение коронавирусом, он проходит лечение.