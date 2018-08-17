21 августа. Mossovetinfo.ru – Срок подачи заявок в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка) на гранты Фонда Прохорова для абитуриентов российско-британской магистратуры Cultural Management и Urban Studies продлен до 28 августа, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Шанинки.



Заявки на гранты принимаются по направлениям «Менеджмент в сфере культуры» (Креативные индустрии; Менеджмент музеев и галерей; Предпринимательство, ориентированное на локальные культуры; Медиапродюсирование; Индустрия моды; Менеджмент библиотек; Общий менеджмент в сфере культуры) и «Управление развитием городской среды».



Более подробно о данной программе можно прочитать здесь.