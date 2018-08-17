Другие материалы
-
Общество
21.08.2018, 15:13
Прием заявок в Шанинку на грант Фонда Прохорова продлен
21 августа. Mossovetinfo.ru – Срок подачи заявок в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка) на гранты Фонда Прохорова для абитуриентов российско-британской магистратуры Cul...
-
Общество
20.08.2018, 08:12
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 августа
20 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 августа, в Москве ожидается теплая погода, сообщает Центр погоды «Фобос». В течение дня ожидается переменная облачность, возможны кратковременн...
-
Общество
17.08.2018, 14:17
Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID
17 августа. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы предложит сразу после выборов провести эксперимент с созданием электронной карты избирателя, созданной по анал...