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Общество     21.08.2018 15:13

Прием заявок в Шанинку на грант Фонда Прохорова продлен

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Теги:  образование  гранты 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Срок подачи заявок в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка) на гранты Фонда Прохорова для абитуриентов российско-британской магистратуры Cultural Management и Urban Studies продлен до 28 августа, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Шанинки.

Заявки на гранты принимаются по направлениям «Менеджмент в сфере культуры» (Креативные индустрии; Менеджмент музеев и галерей; Предпринимательство, ориентированное на локальные культуры; Медиапродюсирование; Индустрия моды; Менеджмент библиотек; Общий менеджмент в сфере культуры) и «Управление развитием городской среды».

Более подробно о данной программе можно прочитать здесь.


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Теги: 
образование  гранты 

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