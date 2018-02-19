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Общество     19.02.2018 10:57

Проект «Наблюдение»: «в Москве 2877 наблюдателей. Нужно 7000» - Гудков

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Теги:  Москва  выборы  президент  ЦИК  «Объединенные демократы»  Гудков 

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - За полмесяца февраля, в проект «Объединенных демократов» «Наблюдение» в Москве записалось чуть более 1600 человек. В настоящее время в проекте в Москве 2877 наблюдателей. Об этом сообщает Дмитрий Гудков.

«С нами в Москве 2877 наблюдателей. Нужно 7000. Присоединяйтесь, времени мало», - сообщил Гудков в понедельник в своих аккаунтах в соцсетях.

2 февраля, в день официального открытия московского штаба демократической оппозиции по наблюдению за выборами, - объединенного оппозиционного проекта «Наблюдение» на выборах президента, в активе у московского штаба было 1250 человек.

Напомним, что Центризбирком (ЦИК) России на своем сайте 5 февраля заявил, что приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  выборы  президент  ЦИК  «Объединенные демократы»  Гудков 

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