27 июня. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +17…+19°, в Подмосковье +16…+21°. Атмосферное давление существенно снизится и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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