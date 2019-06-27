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Общество     27.06.2019 08:09

Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве 27 июня

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Теги:  погода 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +17…+19°, в Подмосковье +16…+21°. Атмосферное давление существенно снизится и составит 734 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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