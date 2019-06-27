27 июня. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +17…+19°, в Подмосковье +16…+21°. Атмосферное давление существенно снизится и составит 734 миллиметра ртутного столба.